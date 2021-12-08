Москва, 8 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Наличие у жителей России так называемых «мёртвых» банковских карт, то есть теми, которыми они не пользуются, может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных. Об этом сегодня, 8 декабря, заявила руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова, передают РИА Новости.

Банковские карты

По её словам, мошенники получают доступ к личным данным, даже если человек забывает, что является клиентом банка, и не пользуется его услугами. Так, не закрыв карту, клиенты банков могут столкнуться со списаниями комиссий с забытых карт.

«Также держатели «мертвых» карт должны знать, что их персональные данные хранятся у банка, поэтому им могут звонить из колл-центров. Но самое страшное — если их персональные данные, попадут в руки мошенников», — пояснила эксперт.

По данным ЦБ РФ, в III квартале 2021 года количество «мёртвых» банковских карт составило 95,5 млн единиц, что меньше показателя во II квартале на 3% и больше на 4,2% показателя годом ранее.

ИА REGNUM ранее сообщало, информацию о банковских картах опасно оставлять в интернете, несмотря на уведомления о безопасности используемого сайта.

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