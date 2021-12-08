Чита, , 12:27 — REGNUM В рамках массовой кампании по вакцинации от коронавируса в Забайкальском крае на 8 декабря привито 55% взрослого населения от необходимого минимума — 80%. Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные краевого минздрава.

Вакцина

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Отмечается при этом, что необходимый запас антиковидной вакцины в регионе есть.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 декабря вЗабайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, были полностью вакцинированы от коронавируса 449 099 человек (+657 за сутки).

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