Петропавловск-Камчатский, , 12:27 — REGNUM Общественная палата Камчатки 8 декабря подвела итоги общественных обсуждений пакета законопроектов о введении в РФ QR-кодов. В целом поправки одобрены, к ним разработаны предложения и направлены в Законодательное собрание края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Ранее пакет законопроектов о введении QR-кодов был рассмотрен на заседаниях пяти общественных экспертных советов. Волонтёры проводили опрос среди населения края.

«Члены Общественной палаты внесли ряд предложений в рассматриваемый законопроект. В частности, предлагалось обеспечить органами государственной исполнительной власти абсолютный доступ к медицинским услугам всех граждан РФ, проживающих на Камчатке, независимо от того, были они вакцинированы или нет. Кроме того, сейчас разрабатываются единые поправки в Воздушный кодекс РФ, касающиеся антиковидных ограничений на территории нашей страны. При этом на сегодня наше предложение — снять ограничения на въезд в Петропавловск без QR-кода из других районов региона. Эти предложения позволяют сконцентрировать силы на борьбу с коронавирусом», — прокомментировал председатель Общественной палаты Алексей Костылев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке врачи подготовили коллективное обращение к своим коллегам и жителям края, в котором они призвали людей вакцинироваться от COVID-19.