Чебоксары, 8 декабря 2021, 12:26 — REGNUM В Чувашии в рамках программы замены лифтового хозяйства планируют привлечь не только средства населения, но и иные поступления. Глава республики Олег Николаев поручил минстрою «отрабатывать вопрос по консолидации источников», а также пояснил, почему власти вводят повышенную плату за капремонт в домах с лифтами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На заседании регионального правительства поддержали увеличение платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Она будет дифференцированной: в домах с лифтами рост будет больше.
По данным минстроя Чувашии, в республике изношено более 70% лифтов. Их замена оценивается в 5,2 млрд рублей. В рамках республиканской программы капитального ремонта предусмотрена замена 4781 лифта, из которых заменили более 10% (483 лифта на 905,5 млн рублей).
Глава Чувашии Олег Николаев пояснил, что данное решение обусловлено необходимостью масштабной замены лифтового хозяйства. И дифференцированная плата позволить «ускорить этот процесс».
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По его мнению, в этом вопросе «получается коллизия». С одной стороны, за состояние многоквартирного дома, включая лифты, несут ответственность собственники:
Олег Николаев поручил минстрою «более динамично» отрабатывать вопросы в части консолидации источников для замены лифтов, чтобы «обременение граждан не так сильно чувствовалось».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году связи в домах с лифтами месячная плата за капремонт подорожает на 98 копеек (+13,78%) и достигнет 7,51 рубля за 1 кв. метр общей площади. В остальных домах будут платить 6,92 рубля, что на 39 копеек (+6%) больше уровня 2021 года.
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