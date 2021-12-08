Чебоксары, , 12:26 — REGNUM В Чувашии в рамках программы замены лифтового хозяйства планируют привлечь не только средства населения, но и иные поступления. Глава республики Олег Николаев поручил минстрою «отрабатывать вопрос по консолидации источников», а также пояснил, почему власти вводят повышенную плату за капремонт в домах с лифтами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

На заседании регионального правительства поддержали увеличение платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Она будет дифференцированной: в домах с лифтами рост будет больше.

Глава Чувашии Олег Николаев пояснил, что данное решение обусловлено необходимостью масштабной замены лифтового хозяйства. И дифференцированная плата позволить «ускорить этот процесс».

«Если мы будем двигаться исходя из тех возможностей, которые есть у Фонда капитального ремонта Чувашской Республики, то очевидно, что мы даже не просто не будем догонять [нормативные сроки замены лифтов], а будем ухудшаться и ухудшаться и буквально через 5 — 6 лет можем прийти к такой ситуации, что лифты просто встанут и ездить на них будет точно небезопасно», — сказал Олег Николаев.

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По его мнению, в этом вопросе «получается коллизия». С одной стороны, за состояние многоквартирного дома, включая лифты, несут ответственность собственники:

«С другой стороны, в виду того, что масштаб проблемы очень большой, мы не можем, естественно, остаться в стороне. И в связи с этим через такое некоторое увеличение платы за капитальный ремонт мы тем самым закладываем возможность участия как бюджета Чувашской Республики, так и через иные источники участия в этой программе».

Олег Николаев поручил минстрою «более динамично» отрабатывать вопросы в части консолидации источников для замены лифтов, чтобы «обременение граждан не так сильно чувствовалось».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году связи в домах с лифтами месячная плата за капремонт подорожает на 98 копеек (+13,78%) и достигнет 7,51 рубля за 1 кв. метр общей площади. В остальных домах будут платить 6,92 рубля, что на 39 копеек (+6%) больше уровня 2021 года.

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