Томск, 8 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Следователи организовали проверку по факту травмирования студентки Томского государственного педагогического университета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл 7 декабря.

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По данным местных СМИ, на голову девушки рухнула штукатурка с потолка в корпусе санатория-профилактория учебного заведения. Студентку доставили в больницу, её состояние оценивается, как стабильное.

«Следователи СО по Советскому району г. Томск приступили к проведению процессуальной проверки, в рамках которой устанавливают обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

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