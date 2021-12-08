Калуга, , 14:44 — REGNUM Почетное звание Калужской области «Рубеж воинской доблести» будет присвоено населенным пунктам Думиничского района, сообщили 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Мемориал погибшим красноармейцам Фото администрации Думиничского района Калужской области

Представители Думиничского района — глава районной администрации Сергей Булыгин и командир поискового отряда «Патриот» Андрей Гану выступили с ходатайством о присвоении почетного звания Калужской области «Рубеж воинской доблести» населенным пунктам Думиничского района. С 5 октября 1941 по 15 августа 1943 года в Думиичах в годы Великой Отечественной войны велись кровопролитные бои с гитлеровскими захватчиками в ходе контрнаступления под Москвой, наступательных операций на Ржевском выступе, Жиздринской, а также «Кутузов». Последняя повлияла на перелом сражения на Курской дуге и стала завершающим этапом освобождения территории района от оккупации. За освобождение Родины на думиничской земле погибли свыше 27 тысяч красноармейцев. Образцами мужества и стойкости были бойцы и командиры подразделений ОМСБОНа НКВД СССР и 10 Армии РККА, которые впоследствии были переданы в состав 16 Армии РККА под командованием Константина Рокоссовского.

Думиничане бережно хранят память о подвиге героев. Они ухаживают за братскими могилами, с помощью архивов и поисковых работ восстанавливают имена погибших. Уже издан путеводитель по военным тропам и другие книги о боевых действиях на территории района. Единогласным решением комиссия поддержала ходатайство Думиниского района. Заместитель губернатора области Карина Башкатова поблагодарила думиничан за вклад в сохранение исторической памяти. Она также подчеркнула, что после принятия решения депутатами Законодательного собрания области при выборе площадки для установки памятной стелы важно «учесть мнение каждого жителя муниципалитета».

Почетное звание Калужской области «Рубеж воинской доблести» будет присвоено 27 населенным пунктам Думиничского района: деревне Шваново, селу Брынь, деревням Палики и Кремичное, селу Усты, деревням Пыренка, Пузановка, и Высокое, селу Ясенок, поселку «Имени Ленина», деревне Верхнее Гульцово, деревне Речицы, селу Которь, деревням Дубровка, Кишеевка, Хлуднево, Гремячевка, деревне Поляна, селу Маклаки, деревням Слободка и Каменка, селу Зимницы, деревне Клинцы, селу Чернышено, деревням Поляки и Думиничи.

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