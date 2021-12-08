Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM За минувшие сутки в коронавирусные стационары Петербурга был госпитализирован 351 пациент, это на 107 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 8 декабря в региональном оперштабе. Госпитализация с ковидом ожидаемо возросла после выходных на фоне постепенного сокращения суточной выявляемости новых случаев коронавируса.

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В больницах Петербурга на лечении от COVID-19 и внебольничных пневмоний в настоящее время находятся 5888 человек, это на 68 человек меньше, чем в предыдущие сутки. За 7 декабря из больниц выписали 355 человек (+281 к уровню предыдущих суток). В реанимационных отделениях коронавирусных больниц находится 570 человек (-11). К аппаратам ИВЛ подключено 312 человек (-2).

Всего в Петербурге развернуто 7949 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных медучреждениях, доля свободных коек составляет 41% от норматива Минздрава России.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге получают 27 764 человек (-607). На карантине находятся 3742 человека (+439), в обсерваторе — 35 человек (-6).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Петербурге снизился на 0,07 ед. и составляет на 8 декабря 0,93 ед. от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один ковид-положительный пациент до его изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 2209 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 3527 человек, скончались 49 человек.

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