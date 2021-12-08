Лос-Анджелес, США, , 12:23 — REGNUM Американская поп-панк исполнительница Аврил Лавин похвалила певицу Оливию Родриго во время награждения премии Variety Hitmakers Brunch за «возрождение рок-н-ролла в музыкальных чартах». Об этом информирует портал NME.

Аврил Лавин Nicholas Andrew

Автор таких хитов, как «Sk8er Boi» и «Complicated», была приглашена на сцену церемонии награждения, чтобы объявить Родриго победительницей в номинации «Автор года». «Этот год принес нам новую исполнительницу, чей дебютный альбом ознаменовал возвращение рок-н-ролла в чарты», — заявила Аврил Лавин со сцены. «От «Drivers License» до «Good 4 You» и «Deja Vu», синглы Оливии стали частью этой массовой музыкальной лихорадки 2021-го, и она написала каждый из них».

Лавин выпустил свой дебютный альбом «Let Go» в 2002 году незадолго до того, как ей исполнилось 18 лет. Родриго дебютировала в этом году с альбомом «Sour», шагнув с ним за порог несовершеннолетия.