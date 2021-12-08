Сухум, , 12:23 — REGNUM Авария автотрансформатора, произошедшая 8 декабря на Ингурской ГЭС, была успешно ликвидирована. Об этом сообщает пресс-служба абхазской государственной компании «Черноморэнерго».

Ингурская ГЭС Paata Vardanashvili

"Авария на Ингур ГЭС ликвидирована. Энергоснабжение страны восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее в «Черноморэнерго», сообщая о происшествии, предупредили население Абхазии, что возможно ограничение электроснабжения на территории всей республики.

Напомним, Ингурская ГЭС является крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанцией. Она начала работать в 1978 году. После распада СССР Абхазия и Грузия договорились делить электроэнергию этой ГЭС в соотношении 40% на 60%.