Армения, 13 мая, 2005, 17:29 — ИА Регнум. 13 мая представительная делегация из Армении прибыла в Израиль. В Иерусалиме по этому поводу состоялся торжественный прием. В состав делегации входят Католикос всех армян Гарегин Второй, Секретарь Совета безопасности при президенте, министр обороны Армении Серж Саркисян, президент Всемирного конгресса армян и глава Союза армян России Ара Абрамян, председатель Центрального банка страны Тигран Саркисян, президент Академии наук Фадей Саркисян и другие высокопоставленные лица. Всего в делегацию вошли более 80 человек.

С израильской стороны в приеме участвовали главный раввин Израиля Йона Метцгер, президент Всемирного Cовета христиан и евреев раввин Давид Розен, депутаты Кнессета, представители различных общественных организаций и другие. Как заявил, обращась к участникам приема, Католикос всех армян, "этот визит станет началом нового широкого диалога между двумя религиями и народами". При этом он провозгласил "начало новой эры в отношениях между евреями и армянами". В свою очередь глава САР Ара Абрамян отметил близость национально-культурных традиций армянского и еврейского народов. При этом он заявил, что обрати вовремя цивилизованное сообщество внимание на Геноцид армянского народа, еврейского Холокоста в период Второй мировой войны, возможно, удалось бы избежать.