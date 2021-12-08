Нарьян-Мар, , 12:22 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный назначил своим заместителем Александра Додурова, работавшего последнее время помощником главы НАО.

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

Нового члена своей команды, который будет курировать деятельность Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности глава региона представил коллегам в ходе еженедельного оперативного совещания.

«Благодарю за оказанное мне доверие возглавить такое ответственное направление. Уверен, мой опыт и поддержка коллег послужат решению задач по обеспечению безопасности округа», — сказал Александр Дудоров.

Александр Дудоров с 2014 по 2019 год был главой Голицыно, Московская область, с 2019 по 2020 год работал в должности главы Администрации муниципального образования Александровский район Владимирской области, с 2020 по 2021 год являлся советником губернатора Рязанской области, с 8 сентября по 5 декабря 2021 года ­был помощником губернатора Ненецкого автономного округа.