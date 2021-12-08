Нарьян-Мар, 8 декабря 2021, 12:22 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный назначил своим заместителем Александра Додурова, работавшего последнее время помощником главы НАО.
Нового члена своей команды, который будет курировать деятельность Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности глава региона представил коллегам в ходе еженедельного оперативного совещания.
Александр Дудоров с 2014 по 2019 год был главой Голицыно, Московская область, с 2019 по 2020 год работал в должности главы Администрации муниципального образования Александровский район Владимирской области, с 2020 по 2021 год являлся советником губернатора Рязанской области, с 8 сентября по 5 декабря 2021 года был помощником губернатора Ненецкого автономного округа.