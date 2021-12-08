Каир, 8 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Власти Египта призвали жителей Каира не выходить на улицу и не открывать окна из-за песчаной бури. Об этом сообщает правительственная газета Al-Dostour со ссылкой на директора Центра дистанционного зондирования метеорологического управления Египта Имана Шакера.

Roxy Lopez Песчаная буря

По его словам, предупреждение распространяется на весь север страны. С его слов, на Египет обрушились воздушные массы, которые принесли песок из районов Западной Сахары.

Шакер также заявил, что в результате шторма высота волн в Средиземном море достигла пять метров, вследствие чего было полностью прекращено морское судоходство и работа газопроводов в порту Александрии.

По информации Al-Dostour, из-за непогоды были закрыты школы сразу в четырёх провинциях: Марса-Матрух, Александрия, Кафр-эль-Шейх и Бухейра.

По информации синоптиков, непогода продлится ближайшие несколько дней.