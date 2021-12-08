Москва, , 12:22 — REGNUM Директор направления «Новый бизнес» Артём Аветисян сообщил о своём уходе из Агентства стратегических инициатив. В АСИ он работал с момента его учреждения, с 2011 года.

Артем Аветисян Агентство стратегических инициатив

«Я принял решение завершить свой путь в этом проекте, чтобы сосредоточиться на бизнесе и инвестициях. Несмотря на то, что работа в АСИ носит общественный характер и ее можно совмещать с бизнес-активностями, все равно она занимает много времени и отвлекает внимание от бизнеса. А так как бизнес-процессы требуют максимального погружения, я решил направить все свое время на развитие бизнеса и инвестиционных проектов», — сообщил Артём Аветисян в интервью «Ведомостям».

Одной из ключевых инициатив, реализованной Артёмом Аветисяном в качестве директора направления «Новый бизнес» АСИ, является Национальная предпринимательская инициатива (НПИ).

Реализация дорожных карт НПИ существенно облегчила жизнь предпринимателям — несколько сотен законодательных актов было принято, многие бюрократические процедуры упразднены. Реформы АСИ в области улучшения инвестиционного климата подняли Россию в рейтинге Всемирного банка «Doing Business» на 28-е место по легкости ведения бизнеса со 120-й позиции.