Москва, 8 декабря 2021, 12:22 — REGNUM Директор направления «Новый бизнес» Артём Аветисян сообщил о своём уходе из Агентства стратегических инициатив. В АСИ он работал с момента его учреждения, с 2011 года.
Одной из ключевых инициатив, реализованной Артёмом Аветисяном в качестве директора направления «Новый бизнес» АСИ, является Национальная предпринимательская инициатива (НПИ).
Реализация дорожных карт НПИ существенно облегчила жизнь предпринимателям — несколько сотен законодательных актов было принято, многие бюрократические процедуры упразднены. Реформы АСИ в области улучшения инвестиционного климата подняли Россию в рейтинге Всемирного банка «Doing Business» на 28-е место по легкости ведения бизнеса со 120-й позиции.