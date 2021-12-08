Москва, 8 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Старт стыковке звена и началу укладки железнодорожного пути на участке реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) дал министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом 8 декабря сообщает «РЕН ТВ».

Минобороны России Сергей Шойгу

Глава минобороны РФ принимал участие в церемонии по видеосвязи из Национального центра управления обороной страны и отдал распоряжение после доклада с места событий заместителя главы российского военного ведомства Дмитрия Булгакова.

«Товарищ министр обороны Российской Федерации, разрешите приступить к стыковке завершающего звена рельсошпальной решетки на данном железнодорожном участке?», — обратился к министру обороны Булгаков.

«Конечно, приступайте, Дмитрий Витальевич! Большое событие», — ответил Шойгу.

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что инвестиции в РЖД за три года превысят 3 трлн рублей.