Нальчик, , 12:20 — REGNUM Кабардино-Балкария получит дополнительное финансирование на строительство дорог. Из резервного фонда правительства РФ республике предоставят еще 100 млн рублей, сообщили 8 декабря в пресс-службе главы региона.

Дорога Yarregion.ru

Дополнительные средства на дорожное строительство выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наряду с Кабардино-Балкарией их получат еще 22 субъекта России.

Напомним, ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщал, что регион отмечен как один из субъектов РФ с наиболее успешными результатами при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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