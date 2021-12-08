Москва, , 12:20 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о заморозке накопительной части пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

На 2024 год продлевается установленный в настоящее время порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который предусматривает направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Изначально «заморозка» накопительной части пенсий была введена как временная мера. Она действует с 2014 года. Все взносы, которые с тех пор работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, направляются в страховую часть.

Отменить мораторий предполагалось в 2023 году, однако решение снова не было принято. В правительстве РФ приводят аргумент, что принятие закона будет способствовать стабильности пенсионной системы: решение позволит сэкономить более 772 млрд рублей на трансфертах.

«Было ошибкой вводить в пенсионную систему обязательный накопительный элемент», — считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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