Канберра, , 12:25 — REGNUM В течение 4−5 декабря в австралийском штате Новый Южный Уэльс прошли автогонки в рамках мероприятия Bathurst 1000, некоторые участники которых заразились коронавирусом. Среди лиц, прокатившихся на автокарах, был премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Kristy Robinson

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Как и остальные зрители и гонщики Моррисон получил SMS-уведомление о том, что он побывал в месте распространения коронавируса и мог заразиться.

«Премьер-министр будет следовать всем необходимым медицинским рекомендациям», — заявили в канцелярии Моррисона.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте также был среди зрителей автогонок. Однако, по его словам, он не считается близким контактом заразившихся.