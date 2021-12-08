Москва, , 12:32 — REGNUM Бывший председатель белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич ехал в Беловежскую пущу в декабре 1991 года не для того, чтобы подписать документ о прекращении существования СССР. Об этом он рассказал 8 декабря в стриме RT «Летучка».

Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин после подписания Соглашения о создании СНГ Yuriy Ivanov

По его словам Шушкевича, которому 15 декабря исполнится 87 лет, в Беловежскую Пущу ехали «решать совсем не те вопросы», но в результате «решили более серьёзные и более глубокие». Шушкевич ехал в Беловежье с делегацией, так как пригласил президента РСФСР Бориса Ельцина на охоту и намеревался уговорить его увеличить поставки нефти и газа. При обсуждении выяснилось, что на все действия нужно было «разрешение» бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.

«То есть вроде бы едем для того, чтобы усилить Горбачёва», — пояснил Шушкевич и добавил, что ему этого не очень хотелось из-за антипатии к советскому лидеру.

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Шок вызвало предложение Геннадия Бурбулиса, тогда — первого зампредседателя правительства РСФСР подписаться под фразой о прекращении существования СССР как «геополитической реальности и субъекта международного права». По словам Шушкевича, он понял, что именно это и нужно сделать.

«Я закричал первый: я подпишу. Ну, дальше все согласились и начали работать над новым постановлением», — заявил белорусский политик.

Он подчеркнул, что считает нелепостью тезис о том, что был инициатором развала Советского Союза. Это государство разваливалось уже давно, так как было «тюрьмой народов», а стройки коммунизма строились арестантами.

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