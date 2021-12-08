Орск, Оренбургская область, , 12:19 — REGNUM В Оренбургской области возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера Орского линейного отделения МВД России на транспорте Управления на транспорте МВД России по УрФО. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело Moscow.sledcom.ru

Женщина подозревается в присвоении денег с использованием своего служебного положения. По версии следствия, бухгалтер в 2019 — 2021 годы с помощью программы, установленной на служебном компьютере и обеспечивающей электронный документооборот, произвела начисление денежного довольствия в завышенном размере на счет, открытый на своё имя. Объем перечисленных финансов составил 824 тысячи рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. Идет сбор доказательств по коррупционному делу.