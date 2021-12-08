Канберра, , 12:23 — REGNUM Ведущие розничные ритейлеры в Австралии стали на шаг ближе к отказу от ненужного использования бумаги после того, как они объявили, что больше не будут выдавать своим клиентам бумажные чеки после покупки. Об этом 8 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Крупные бренды Scotch & Soda, Converse, Hurley и Peter Sheppard вместо привычных бумажных чеков покупателям будут выданы «смарт-квитанции Slyp», которые отправляются потребителям через SMS-рассылку или банковское приложение NAB.

Отмечается, что новая зеленая технология была разработана и внедрена IT-компанией Slyp, базирующейся в Сиднее. Хотя NAB был первым банком Австралии, участвовавшим в процессе внедрения данной технологии, другие крупные банки последуют и будут использовать нововведение в будущем.

Онлайн-чек приходит в течение считанных секунд.