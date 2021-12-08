Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM За последние сутки в Северной столице выявили лабораторным путём 2209 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 8 декабря в федеральном оперштабе. Это на 172 случая меньше, чем в предыдущие сутки.

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Падение суточного числа новых случаев заражения продолжается уже шесть дней подряд. Всего за время пандемии в регионе выявлено 806 873 случая коронавируса.

За истекшие сутки в Петербурге выписаны по выздоровлению 3527 человек, это на 309 человек меньше показателя предыдущих суток. Всего в городе переболели ковидом 747 745 человек.

За последние сутки скончались от ковида в Петербурге 49 человек. Это на два случая меньше, чем в предыдущий день. Всего жертвами болезни в Петербурге стали 26 653 человека.

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