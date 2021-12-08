Перт, Австралия, 8 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Температура воздуха в столице Западной Австралии Перте в следующие три дня вырастет еще больше. За последние четыре дня максимальная температура в городе держалась выше 31 градуса, а в некоторых пригородах — выше 35. Об этом 8 декабря сообщил телеканал Nine News.

ИА REGNUM Жара

Бригады скорой помощи уже приведены в состояние повышенной готовности. В свою очередь пожарные приложили немало усилий, чтобы локализовать лесной пожар в Нижнем Читтеринге.

Отмечается, что второй раз за 90 лет, когда температура в столице штата держится семь дней подряд выше 30 градусов.

Напомним, что в настоящее время в Австралии длится лето, поскольку привычные погодные сезоны для жителей северного полушария не совпадают с календарными временами года.