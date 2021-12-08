Москва, , 12:16 — REGNUM СССР не подписал мирный договор с Японией в Сан-Франциско, и это было правильным политическим решением. Об этом 8 декабря заявил доктор исторических наук, профессор Московского лингвистического университета, член Научного совета РВИО Алексей Плотников, в рамках работы круглого стола «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил? К 65-летию восстановления советско-японских дипломатических отношений», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почему СССР не подписал Сан-Францисский мирный договор? Потому что он не мог подписать его в тех условиях. Это было правильным политическим решением. Никогда нельзя давать возможности преуменьшать твою роль в важных исторических событиях, — сказал Плотников. — Япония действует по принципу — ты виноват лишь тем, что мне очень хочется островов. Прежде всего события 1945 года — это Ялтинская конференция и, самое главное, наш, не побоюсь сказать, решающий вклад в победу над милитаристской Японией. У нас сейчас пытаются отнять наш решающий вклад в разгром фашистской Германии. И то же самое исподволь пытаются сделать на Дальнем Востоке. Именно благодаря тому, что СССР подтвердил ранее данные обещания и вступил в войну против Японии и потом, верный своему союзническому долгу, внес решающий вклад в то, чтобы 2 сентября 1945 года состоялось».

Как подчеркнул Плотников, СССР в рекордные сроки разгромил самую мощную группировку Японии на континенте.

«Это был важнейший стратегический резерв. Условно называемый Квантунской армией. Более того, я бы хотел отметить, что англичане и американцы подсчитали, что если они будут вторгаться на территорию Японии, то это будет им стоить 1,5−2 млн жизней. И пока стоит Квантунская армия, они никогда туда не высадятся. Я уверен, что они никогда бы не высадились, — сказал Плотников. — Именно мы разгромили Квантунскую армию. И мы это сделали блестяще. Я понимаю японцев — очень трудно признаваться в таком сокрушительном поражении. Можно привести аналоги — французы до сих пор переживают из-за того, что в 1940 году немцы их расколошматили за три недели. И они позорно капитулировали. И японцам тоже не хочется вспоминать».

Кроме того, он призвал не забывать, что именно было написано в Ялтинском соглашении.

«Что в Ялтинском соглашении было сказано? СССР подтверждает, что вступил в войну против Японии, но четко оговаривает (важнейшее условие!) возвращение нам Южного Сахалина и передачу Курил», — подчеркнул Плотников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор исторических наук Анатолий Кошкин также рассказал о том, почему СССР не стал подписывать договор в Сан-Франциско.

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