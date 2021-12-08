Канберра, , 12:20 — REGNUM Уровень фертильности в Австралии достиг рекордно низкого уровня. Причиной этого, как отмечают статистики, является пандемия коронавируса. Об этом 8 декабря сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Согласно последним данным Австралийского статистического бюро (ABS), в 2020 году в Австралии было зарегистрировано в общей сложности 294 369 рождений, в результате чего общий коэффициент фертильности составил 1,58 ребенка на женщину.

«Рекордно низкий общий коэффициент фертильности объясняется меньшим числом рождений и их регистраций в большинстве штатов и территории в течение года, отмеченного пандемией», — заявил глава демографического отдела ABS Бейдар Чо.

В Северной территории зарегистрирован самый высокий уровень рождаемости (1,86 ребенка на одну женщину), за ней следуют Тасмания (1,77) и Западная Австралия (1,70). Самый низкий показатель бы зафиксирован в Виктории — 1,43 ребенка на одну женщину.