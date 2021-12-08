Бали, Индонезия, 8 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. На остров Бали в Индонезии стали прибывать первые делегаты саммита G20, сообщает CNN Indonesia.

Konstantinos Trovas Индонезия. Остров Бали

«Мы продолжим уделять первоочередное внимание соблюдению строгих медицинских протоколов в международном аэропорту на Бали. Во встрече принимают участие 21 страна», — говорится в заявлении международного аэропорта на Бали.

Возвращение делегаций стран G20 запланировано с 10 по 11 декабря 2021 года.

Напомним, с декабря 2021 года по октябрь 2022 года на Бали будут проводиться различные мероприятия в рамках саммита G20.