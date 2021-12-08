Москва, 8 декабря 2021, 12:15 — REGNUM За последние сутки коронавирусная инфекция стала причиной смерти 90 жителей Москвы, сообщили 8 декабря в столичном оперштабе.
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Днём ранее за сутки инфекция унесла 94 жизни. Всего в Москве от ковида, по данным оперштаба, умерли 34 943 человека.
За сутки московские врачи выписали 3007 пациентов, перенёсших заболевание коронавирусной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 30 752.
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