Москва, , 12:15 — REGNUM Впервые нет депутатов, которые больны ковидом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Это итог работы всех фракций, ответственного отношения депутатов к самоорганизации», — отметил Володин.

Он также сообщил, что Совет Думы 8 декабря обсудит предложения профильной комиссии Госдумы о посещении зданий по QR-кодам.

Изменения коснутся прежде всего тех, кто приходит из правительства и экспертов.