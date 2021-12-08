8 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен в случае, если Российская Федерация вторгнется на Украину.

Оксана Переможенко, , 22:56 — REGNUM Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен в случае, если Российская Федерация вторгнется на Украину. Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

Нуланд добавила, что Соединенные Штаты ведут консультации с новым правительством ФРГ по этому поводу и от его позиции зависит реализация проекта. При этом США видят со стороны Германии готовность к решительным действиям. Также в Белом доме отметили, что судьба СП-2 в контексте Украины является для Штатов ведущим приоритетом.

Заявление Нуланд обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое издание» и «Наглый». Многих возмутил факт вмешательства США в вопрос запуска и функционирования газопровода «Северный поток — 2».

«И как это поможет не встретить с хлебом и солью «оккупантов» в Киеве?» — смеется «Kіевлянинъ».

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

"Когда его запустят, точно никто его не остановит. Это утопия. Остановят производство в угоду США и Украине?» — задался вопросом «Константин А».

«А что Германия говорит? Америка им газ перекроет», — задумался Юрий.

«Признали, что до сих пор не вторглась. В Донбассе РФ не сторона конфликта. Восемь лет Украина дичь впаривает», — добавила Анжелика.

«Почему США вместо Германии уже решает, как будет работать «Северный поток — 2» в том или ином случае?» — не понимает Viktor.

«США забыли, что они уже никто», — пишет Nepridymal Poka.

«И что? Европа замерзнет?» — не понимает Андрей Т.

«Что там с санкциями против СП-3, сказал Байден?» — смеется Sergey D.

«Ну-ну. Немцы сами себе на горло наступят? Ага», — добавил Driba.

«Если РФ вторгнется, то Европе будет уже не до газа», — считает Sergey P.

«Не питайте иллюзий. Европе… [плевать] на Украину. Своя шкура ближе», — ответил ему Oleg.

«То есть вся эта бадяга с «подготовкой к вторжению» затеяна амерами, чтоб не вводить санкции против СП-2?..» — не понимает VvelkoM.

«Забавно. «Северный поток — 2» — ГТС между Россией и Европой, а останавливать его будет Америка», — задумался Сергей.

«Какая-то «вилка» конем. Наша власть в обоих случаях теряет», — пишет «Сир Эртур Дейн 84».

Газопровод Gazprom.ru

«Потом попробуй остановить этот поток», — написал Михаил.

«Так они сами у России закупки нефти увеличили раза в три. Тоже откажутся?» — спросил Yegor.

«Сказали, что если Путин нападет, то санкции ему на весь СП-2! В общем, «предотвратили коварные планы» Путина. Перемога (победа. — О. П.)!» — шутит Лизанька.

«Так вот в чем суть? Надо чтобы напал, тогда газ «агрессора» пойдет по нашей трубе — нам за это заплатят деньги, и заживем в шоколаде», — иронизирует «Марфа Лесная».

«Тем самым признали, что Россия не сторона конфликта в Донбассе. До сих пор же, выходит, не напала. А вот если нападет…, отключат газ», — заметила Анжелика в ответ Лизаньке.

«Байден скажет, что общими усилиями «остановил» войну», — с сарказмом подытожил Олег.

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