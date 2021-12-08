Петропавловск-Камчатский, , 12:14 — REGNUM На Камчатке врачи подготовили коллективное обращение к своим коллегам и жителям края, в котором они призвали людей вакцинироваться от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Медики подчеркнули, что обращаются «ко всем тем, кто знает, как тяжело дается каждая спасенная жизнь, и кто знает не понаслышке, что такое бороться с коронавирусной инфекцией, что чувствует медик, когда теряет пациента, ко всем, кто перенес болезнь, кто терял родных, близких, друзей, кто ночевал в больничных коридорах рядом с дверью палаты, кто был под аппаратом ИВЛ».

«Никто и никогда не может предугадать, как именно будет протекать эта опасная и неизученная болезнь именно у вас. У ваших близких. У кого угодно. Мы, медицинские работники, не можем позволить себе рисковать жизнями и здоровьем наших пациентов», — говорится в обращении.

Врачи отметили, что в период пандемии коронавируса они вынуждены трудиться в «красных» зонах, оставляя при этом плановых пациентов без должного внимания.

«В наших с вами силах прервать распространение коронавирусной инфекции. Для этого нужно прекратить цепочку передачи от одного человека к другому. Единственный выход из этой ситуации — это вакцинирование. В этих вопросах не должно быть никаких споров, разногласий и отрицаний. Берегите свою жизнь и свое здоровье! И цените труд медицинских работников!» — призвали врачи население Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, врач-инфекционист Камчатского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Елена Рябых призвала жителей региона активно прививаться от COVID-19, так как уверена, что вакцинация — единственный доказанный метод, который эффективно предотвращает тяжелую форму заболевания и смерть.