Москва, , 12:17 — REGNUM Система государственных закупок лекарств в России нуждается в изменении. Об этом 8 декабря заявил сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев на конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Общественник, критикуя существующую систему госзакупок отметил, что нельзя по одному и тому же закону закупать гвозди и лекарства. Также необходимо проработать вопрос быстрых закупок лекарственных препаратов.

«Думаю, система страдает от отсутствия понятного механизма быстрых закупок. Да, несколько лет назад было правильное решение, когда подняли планку возможности без проведения аукционов (максимальная сумма закупки у единственного поставщика — прим. ИА REGNUM). Об этом мы долго говорили — здорово, что эти изменения внесли. Но когда мы говорим о дорогостоящих заболеваниях, эта планка недостаточно. Плюс не всегда готовы идти на риски таких закупок, боясь проверок», — сказал Жулев.

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