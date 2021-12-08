Москва, , 12:12 — REGNUM Американский соул-певец Khalid приедет в Россию с концертами в двух столицах, об этом сообщила концертное агенство Pop Farm в своих социальных сетях.

Музыка (сс) Eric Nopanen

23-летний исполнитель, ставший известный благодаря таким сольным синглам, как «Young Dumb & Broke», «8TEEN» и «Location», а также гостевым «Silence» с Marshmello и «Lovely» с Билли Айлиш, даст два концерта в России в мае следующего года: 12 мая в концертном зале «A2 Green Concert» в Санкт-Петербурге, а 19 мая его примет «Adrenaline Stadium» в Москве.

В 2019 году артист вошел в список журнала Time «100 самых влиятельных людей».