Вашингтон, 8 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Поклонникам сериала «Ривердэйл» понравился кроссовер с шоу «Леденящие душу приключения Сабрины». Об этом 8 декабря сообщает портал Comicbook.

Цитата из т/ф «Леденящие душу приключения Сабрины». Реж. Ли Толанд Кригер. 2018-2019. США Сабрина

«Сабрина Спеллман. Вот и всё, — написала пользовательница daisy herondale, — я так скучала по ней».

«У «Ривердэйла» была ещё одна отличная история «Ривердэйла». Если бы только это было признаком того, что в будущем есть шанс (получить — ИА REGNUM) больше Сабрины», — написал Miguel Lopez.

«Я смотрел только один сезон «Сабрины», но да, Сабрины слишком мало в этой серии», — отметил Walt_latham.

https://twitter.com/addiesbooks/status/1468416448557207552

https://twitter.com/mklopez/status/1468417208871272448

https://twitter.com/walt_latham/status/1468416588764307456

Напомним, действия хоррор-сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» и шоу «Ривердэйл» происходят водной вселенной. Потоковый сервис Netflix объявил о закрытии проекта сериала про приключения ведьмы Сабрины в июле 2020 года, финальные серии шоу онлайн-кинотеатр выложил на своём сайте 31 декабря 2020-го.