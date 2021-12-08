Москва, , 12:11 — REGNUM Среди самых нелюбимых дел в преддверии Нового года жители России назвали поиск подарков (9%), нежелание закупать продукты (8%) и приготовление праздничных блюд (8%). Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Новогодняя гирлянда Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Не нравится 7% гражданам накануне Нового года предпраздничная уборка дома и перемывание столовых сервизов. 4% нервирует предновогодняя суета и спешка. Ещё 4% расстраиваются из-за крупных трат. Не любят украшать жильё новогодней мишурой и ёлкой 1%.

Чаше всего готовить перед Новым годом раздражает женщин, чем мужчин — 10% против 6%. Мужчинам больше всего не нравится закупать продукты — 9% против 7% женщин.

Поиск новогодних подарков одинаково расстраивает и женщин, и мужчин (по 9%). Приятными предновогодние хлопоты считают 44% опрошенных.

Опрос проведен 24 ноября — 3 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 374 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в наступающем 2022 году большинство жителей России (64%) хотели бы попросить у Деда Мороза, прежде всего, здоровья для себя и своих близких.

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