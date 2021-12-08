Орск, Оренбургская область, 8 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области осужден неоднокртано судимый 40-летний местный житель. Он признан виновным в покушении н изнасилование 12-летней девочки. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд

По данным ведомства, вечером 1 июня 2021 года мужчина напал на улице на девочку. Угрожая ножом, орчанин отвел ребенка в безлюдное место на территории гаражей и попытался изнасиловать. Преступный умысел не был осуществлен, так как девочка начала громко звать на помощь и привлекла внимание прохожих.

Мужчину приговорили к 13 годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, назначено дополнительное наказание в виде полутора лет ограничения свободы после отбытия основного.