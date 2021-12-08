София, , 12:10 — REGNUM Вертолеты UH-60 Black Hawk из состава Сухопутных войск США, передислоцирующиеся из Греции в Румынию, приступили к активной фазе полетов в небе над Болгарией. Об этом 8 декабря сообщило Болгарское национальное радио.

Вертолет Black Hawk

Согласно официальной информацией, в течение 8 и 9 декабря американские авиационные подразделения проведут в регионе несколько разведывательных полетов, а также используют для своих маневров учебный полигон «Ново-Село» в районе болгарского города Бургас.

Как утверждают представители министерства обороны действующего правительства Болгарии, указанные полеты являются частью ротации сил и средств армии США, выполняющей задачи в рамках операции «Атлантическая решимость» по укреплению восточного фланга НАТО.

«Американские экипажи будут придерживаться стандартных процедур и летать по заранее установленным маршрутам», — говорится в заявлении болгарского оборонного ведомства.