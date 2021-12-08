Якутск, , 12:22 — REGNUM Взрослые жители Якутии болеют ОРВИ в 3,7 раза выше нормативных отметок. В республике во всех возрастных группах превышен эпидпорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря в оперативном штабе региона.

ОРВИ Ptzgovorit.ru

Читайте также: Школьники Якутска останутся на дистанционном обучении ещё на неделю

Уровень заболеваемости респираторными инфекциями существенно вырос за неделю с 29 ноября по 5 декабря. Заразились ОРВИ 17 925 человек, уровень заболеваемости выше нормативного в среднем в 2,5 раза. Чаще всего болеют школьники и люди старше 15 лет. Среди детей в возрасте до двух лет эпидпорог превышен на 47,3%, в группе 3−6 лет — на 82,5%, среди школьников — в 2,9 раза.

«Отмечается циркуляция вирусов гриппа А (H3N2), доля от положительных находок которых составила 3,7%. Среди циркулирующих вирусов негриппозной этиологии доминируют вирусы парагриппа», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске продлён карантин для учеников 1−8 классов. Дети продолжат учиться дистанционно по решению санитарно-противоэпидемиологической комиссии города. Дистанционное обучение продлено до 12 декабря.