Мадрид, , 12:09 — REGNUM Минздрав Испании окончил работу над стратегией, направленной на борьбу с потреблением табака. Об этом пишет агентство EFE.

Курение Maxpixel.freegreatpicture.com

Отмечается, что работа над документом застопорилась в связи с концентрацией на борьбе с пандемией коронавируса, однако теперь власти всё же доработали документ. В нём, в частности, предусматривается запрет на курение в личных автомобилях.

В рамках стратегии власти предлагают создать до 2023 года больше пространств без табачного дыма, в том числе и дыма от электронных сигарет, посредством запрета на курение на террасах и в барах. Уже к 2025 году Испания надеется добиться относительного сокращения потребления табачной продукции на 30% по сравнению с 2010 годом. Помимо запретов, в стране могут поднять налоги на новые табачные изделия.