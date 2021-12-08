Абакан, 8 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В столице Хакасии Абакане с 1 января 2022 года изменится стоимость проезда в троллейбусах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, «Троллейбусное управление» города просило повысить цены на два рубля.

Ilya Plekhanov Троллейбус

В настоящее время проезд стоит 18 рублей — тариф был установлен приказом минэкономразвития республики. Однако в ходе разбирательств выяснилось, что в ведомстве некорректно использовали индекс потребительских цен (вместо 4,3% было проиндексировано 12%).

«Госкомтарифэнерго Хакасии посчитал необходимым при установлении тарифов на 2022 год снять необоснованные полученные доходы (излишки) за 2 года в сумме 6,4 млн рублей. Соответственного из-за этого произошло снижение НВВ (расходов) и соответственно снижение тарифа на 1 рубль к сегодняшнему тарифу», — отметили в правительстве.

Власти Абакана и руководство «Троллейбусного управления» настаивали на повышении цен, однако их доводы не убедили членов правления Госкомтарифэнерго Хакасии. В ответ те заявили, что будут оспаривать это решение через суд. Тем не менее, с 1 января 2022 года тариф за проезд в электрическом транспорте города составит 17 рублей.