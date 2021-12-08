Ярославль, 8 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Ярославле к Новому году вновь запустят «волшебный транспорт». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

City-yaroslavl.ru Новогодний трамвай в Ярославле

Традиционно к празднику в городе украшают общественный транспорт. В этом году это автобус, два троллейбуса и два трамвая.

Трамваи украсят световой иллюминацией, украшен будет и салон трамвая, так же внутри будет играть музыка. Кондукторы и водители переоденутся в Дедов Морозов и Снегурочек. Новогодние трамваи будут ходить по маршрутам №1 и №7.