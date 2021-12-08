Вашингтон, , 12:07 — REGNUM США окажут на Германию давление с целью остановить «Северный поток — 2», если Россия вторгнется на Украину, об этом 8 декабря сообщает со ссылкой на документы и источники агентство Bloomberg.

По словам одного из них, администрация президента Джо Байдена добивается от нового правительства Германии обязательства остановить проект при таком развитии событий. Кроме того, обсуждаются и другие варианты, в том числе санкции против российских банков и экспорта товаров из страны.

Цель состоит в том, чтобы согласовать пакет, который был бы всеобъемлющим, быстро реализуемым и достаточно экономически болезненным, чтобы служить настоящим сдерживающим фактором.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги по видеосвязи состоялись 7 декабря. В ходе беседы Байден выразил обеспокоенность США ситуацией со скоплением российских войск у границ Украины.