Белокалитвинский район, Ростовская область, , 12:17 — REGNUM В Белокалитвинском районе Ростовской области скончался 20-летний мужчина, задержанный за дебош. В отделе полиции, где произошёл инцидент, пройдёт служебная проверка.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Злоумышленник с двумя сообщниками пытались незаконно проникнуть в одну их жилых квартир в посёлке Синегорский. Однако их задержала полиция. Один из нарушителей общественного порядка покончил с собой в участковом пункте полиции №15. Информацию о случившемся порталу 1rnd.ru подтвердили в региональном управлении МВД РФ.

Уточняется, что полицейские пытались спасти жизнь мужчине, но прибывшие медики констатировали смерть задержанного.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту.