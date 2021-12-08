Москва, , 12:06 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20», на борту которого находятся космонавт Александр Мисуркин, а также космические туристы из Японии Юсака Маэдзава и Йозо Хирано, стартовала с космодрома Байконур. Об этом 8 декабря сообщил гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Телеграмм-канале

«На Байконуре пуск состоялся в расчётное время. Отделение корабля штатно. Все конструкции «Союза МС-20» раскрыты», — написал он в своем сообщении.

Также Рогозин уточнил, что стыковка корабля с Международной космической станции пройдет по 4-витковой схеме.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне российская государственная комиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-20», который доставит на Международную космическую станцию японских туристов Юсаку Маэдзаву и Ёдзо Хирано.