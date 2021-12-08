Бухарест, 8 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Мелкие и средние фермерские хозяйства Румынии смогут объединяться в сельхозкооперативы и получать соответствующие «земельные кредиты» румынского правительства и Евросоюза. Об это 8 декабря сообщило бухарестское издание Jurnalul.

PavelD Румыния

Соответствующее постановление было 7 декабря одобрено депутатами Палатой депутатов (нижняя палата) румынского парламента. По решению народных избранников, уже с 1 января 2022-го года десятки тысяч местных ферм и даже единоличных крестьянских подворий будут обеспечены специальными паями на собственность, вложить которые они смогут как в развитие собственной структуры, так и в развитие совместного бизнеса.

«Кабинет министров Румынии планирует снизить налоговые ставки для кооперативов, а также гарантировать им выделение государственной и зарубежной финансовой помощи», — говорится в пояснительной записке к новому положению.

По словам министра сельского хозяйства Румынии Адриана Чесною, нововведение позволит в значительной степени укрепить аграрный сектор страны.

«Спасти румынскую деревню сегодня может лишь объединение крестьянских хозяйств на основе взаимной выгоды, — отметил он. — Я приветствую принятие законодательной инициативы и обещаю сделать все возможное для ее поддержки в дальнейшем».

Напомним, в настоящее время в Румынии из-за отсутствия сбалансированной государственной политики поддержки частных сельхозпредприятий о своем банкротстве объявили тысячи соответствующих предприятий. Убытки, понесенные официальным Бухарестом в этой сфере, превысили $1 млрд.