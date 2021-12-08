Маскат, 8 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Первая в истории магистраль, соединившая территорию Омана с Саудовской Аравией, начала работу в среду, 8 декабря. Как сообщает официальное новостное агентство Ahbar al-Saudia, накануне трассу открыли наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и султан Омана Хейсам бин Тарик.

(сс) Francisco Anzola Эр-Рияд. Саудовская Аравия

Трасса, протяжённостью 750 км, берёт начало в Эр-Рияде и заканчивается на контрольно-пропускном пункте на границе двух стран. Стоимость проекта составила более 1,9 миллиарда саудовских риалов ($506 млн).

Это первая в истории трасса, соединившая территорию двух государств. Как ожидается, новая трасса будет способствовать увеличению объема торгового обмена между двумя странами, который в прошлом году превысил 10 миллиардов саудовских риалов (около $ 2.7 млрд).