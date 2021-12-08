Мадрид, , 12:03 — REGNUM На сегодняшний день в Испании «нет никакого прогресса» в отношении возможного закона о регулировании монархии, поскольку в настоящее время приоритетом исполнительной власти является восстановление экономики. Об этом в ходе пресс-конференции заявила пресс-секретарь правительства Испании Исабель Родригес, сообщает агентство EFE.

Хуан Карлос I Estonian Foreign Ministry

Она также отказалась комментировать желание экс-короля Испании Хуана Карлоса I вернуться в страну.

Ранее газета El Confidencial сообщила, что почётный король Испании Хуан Карлос I, находящийся в ОАЭ с августа 2020 года после выдвинутых на родине обвинений в коррупции, хочет вернуться в родную страну.