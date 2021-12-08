Воронеж, , 12:02 — REGNUM В Воронежской области подтвержден 701 новый случай заражения коронавирусом. Данные статистики за сутки опубликовал 8 декабря региональный оперативный штаб. Накануне, 7 декабря, сообщалось о 717 новых носителях. Таким образом, в регионе сохраняется тенденция на снижение ковид-заболеваемости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 183 123 человека. Выздоровели из них 128 877 пациентов, в том числе 625 человек были выписаны за минувшие сутки.

По данным региональной статистики, на 8 декабря жертвами COVID-19 стали 9 303 человека. Это на 66 человек больше, чем значилось в статистике на утро 7 декабря. Согласно федеральным данным, в регионе скончались 6 101 пациент с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки — 47 человек.

Добавим, что на утро 8 декабря в Воронежской области прививки от коронавируса получили 1 195 223, в том числе двукратно привиты 1 089 366 жителей. За последние сутки прививки сделали 6 475 воронежцев, причем более 6 тыс. человек привились вторым компонентом.