Нижний Новгород, , 12:01 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 8 декабря выявили 664 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 655 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 219 756 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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За последние сутки выписаны 730 человек, всего выздоровели с начала пандемии 190 077 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 34 жителя региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9159 человек. Накануне сообщалось о 33 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 20 520 человек.

Напомним, по состоянию на 7 декабря в регионе проведено 4 478 271 тест для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 8 686 нижегородцев. Охват населения тестированием составляет 290,3.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции составляет 0,96. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 7 декабря составляет 18%.