Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM По тротуарам Екатеринбурга можно прокатиться на коньках. Такой вывод сделали журналисты Е1.RU после проведённого эксперимента.

Гололед Илья Бесхлебный

После оттепели Екатеринбург накрыли морозы. Город стал одним большим катком. Местные жители жалуются, что пешеходам сложно обойтись без падений. Журналисты решили провести эксперимент. Они попросили фигуристку прокатится на коньках по тротуарам на проспекте Ленина. У девушки получилось проехать 100 метров без падений. Вышло быстрее и эффективнее, чем пешком.

Отметим, тротуар, по которому прокатилась фигуристка, уже засыпали щебнем. Возможной причиной стал широкий резонанс после публикации эксперимента в СМИ.