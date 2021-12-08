Ереван, , 11:59 — REGNUM Брат председателя парламента Армении Алена Симоняна возглавляет компанию, которая регулярно выигрывает тендеры на строительство дорог. Об этом заявила депутат от оппозиционного блока «Армения» Арегназ Манукян, выступая на заседании законодательного органа.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отметила, что компания «Евроасфалт» якобы выигрывает тендеры, с июля 2020 года после того, как брат спикера парламента стал там директором.

«У блестящего и эффективного Симоняна получается только выигрывать тендеры на асфальт, обогащение за счет бюджета и покупка служебной машины за счет госсредств», — сказала Манукян.

Симонян заявил, что Манукян придётся доказать свои слова в суде, в противном случае ей придётся заплатить компенсацию и опровергать сказанное в суде.

Напомним, в ноябре на заседании правительства Армении было принято решение приобрести для спикера парламента автомобиль стоимостью 90 млн драмов (около $ 190 тыс.). Покупка была объявлена срочной.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер парламента Армении обвинил попавших в плен военных в дезертирстве