Москва, 8 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) просит главу Минобороны Сергея Шойгу оказать Санкт-Петербургу помощь в уборке снега, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

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«Я направил письмо Сергею Шойгу с просьбой оказать помощь и содействие армией в непосредственно уборке снега», — сообщил Власов.

Парламентарий напомнил, что в 2016 году армия уже предлагала помощь в уборке снега и даже оказывала помощь городу.

«Я вижу, что вижу администрация Петербурга не справляется с поставленной задачей». — привел аргумент депутат.

От последствий двухдневной непогоды, вызванной снежным циклоном «Бенедикт», коммунальщикам не удалось полностью избавиться даже за неделю.